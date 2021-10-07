Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов» Конференции по огнезащите и пожарной безопасности в 2021 году

Инновационный огнезащитный состав НЕОФЛЭЙМ 518 SP в проектах по благоустройству города Москва

В 2021 году были возобновлены работы по благоустройству парков и скверов в Москве. В марте  власти Москвы анонсировали строительство «Парка Яуза» на северо-западе  города.

«Парк Яуза» является одним из важных и крупных проектов  по благоустройству Москвы. Его площадь   составит около 49.1 гектара.  Летом 2021 г.  проводилось благоустройство двух пойменных участков Чермянки, главного притока Яузы в черте города Москвы.

Для огнезащиты металлоконструкций павильонов на территории парка  был применен инновационный огнезащитный быстроотверждаемый состав НЕОФЛЭЙМ  518 SP. Работы проводились в условиях открытой атмосферы.

Поскольку декор павильонов парка должен влиться в единую зеленую зону, протяженностью более 16 км от МКАД до Ростокинского акведука с выходами в Лосиный остров и на ВДНХ,  металлоконструкции с покрытием  НЕОФЛЭЙМ 518 SP были обшиты панелями из древесины. Применение состава НЕОФЛЭЙМ  518 SP позволило выполнить огнезащитные работы в короткие сроки независимо  от погодных условий.

Уникальной особенностью огнезащитного состава НЕОФЛЭЙМ 518 SP является его быстрое отверждение. При этом через 1 час после нанесения покрытие выдерживает воздействие любых атмосферных осадков.

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