ВМП отмечает 30-летний юбилей

В ноябре 2021 года Научно-производственный холдинг «ВМП» отмечает юбилей. Свое 30-летие компания встречает на лидирующих позициях в области разработки и производства индустриальных защитных лакокрасочных покрытий. В основе достижений предприятия находятся качество и технологичность продукции, внимательное отношение к потребностям заказчиков.

За время работы материалами ВМП защищено более 100 000 000 кв. метров поверхностей. Среди них множество ответственных объектов и уникальных инженерных сооружений. Постоянными заказчиками ВМП являются более 3500 предприятий, среди которых Газпром, Роснефть, Транснефть, ЛУКОЙЛ, СИБУР, РУСАЛ, ЕВРАЗ, УГМК, Норильский никель, ОСК, РусГидро, РосАтом, Роскосмос, Алмаз-Антей и другие.

Ассортимент продукции ВМП составляет более 80 наименований. К ним относятся антикоррозионные лакокрасочные материалы, огнезащитные составы и полимерные покрытия пола, металлические порошки. Защитные покрытия прошли испытания в ведущих исследовательских центрах и лабораториях, имеют более 200 заключений от десятков отраслевых институтов. Материалы включены в государственные стандарты, отраслевые и руководящие документы, реестры крупнейших российских компаний.

В холдинг ВМП входят научные, производственные и сервисные предприятия. Более 500 сотрудников холдинга объединяет профессионализм, трудолюбие и стремление к высоким результатам.

ВМП располагает тремя производственными комплексами: Научно-производственное предприятие «ВМП-Нева» в Санкт-Петербурге; новый высокотехнологичный завод, соответствующий мировым стандартам в Арамили (городе-спутнике Екатеринбурга); завод в Нур-Султане (Казахстан).

Более 25 официальных представительств в России и за рубежом обеспечивают оперативную поставку продукции и техническую поддержку. Материалы ВМП применяются по всей России и за рубежом: в Беларуси, Казахстане, Латвии, Молдове, Узбекистане. Продукция также поставляется в Турцию, Бангладеш, Киргизию, Индию, Вьетнам и другие страны.