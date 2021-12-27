Инновационное техническое решение краски-грунтовки «УХРА-1503» (ВД-АК-1503)

Компания НПП ТЕПЛОХИМ приступила к выпуску краски-грунтовки «УХРА-1503» по обновленной формуле технического решения, которое обеспечивает получение антикоррозионного покрытия с высокими защитными, эксплуатационными и потребительскими свойствами:

повышена термостойкость покрытия до +200 °С с сохранением высоких ударопрочных характеристик

увеличен диапазон воздействия переменных температур от -60 °С до +200 °С;

увеличена твердость покрытия, что позволяет значительно сократить продолжительность выдержки окрашенных конструкций для монтажа и транспортировки;

расширена цветовая гамма, теперь в ассортименте кроме красно-коричневого и черного, присутствуют серый и зеленый цвета;

повышена ударная прочность покрытия до 60 см;

уменьшено время высыхания покрытия до степени 3 до 45 мин;

расширены условия эксплуатации покрытия по климатическим районам до ХЛ1.