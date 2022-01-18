175 тонн составов для крупнейшего горно-металлургического холдинга России

Металлоинвест — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, приступил к реализации проекта по строительству нового корпуса дообогащения концентрата с применением высокоэффективного оборудования – грохотов Derriсk, мельниц и флотационных установок для Михайловского ГОК.

Михайловский ГОК им. А. В. Варичева является одним из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной руды.

Планируется, что по итогам реализации проекта в 2022 году весь обогатительный передел Михайловского ГОК перейдет на производство высококачественного концентрата по новой технологии — с содержанием железа до 70% в объеме 16,9 млн тонн в год.

Новое качество позволит их продукции конкурировать на мировом рынке металлургического сырья, а также повысить экономическую эффективность производства.

Для Михайловского ГОК нами был разработан подробный проект огнезащиты металлоконструкций общей площадью окраски 34 262,41 м2 с применением наших передовых составов — ДЕКОТЕРМ-КОП-Р, ДЕКОТЕРМ-Р и ДЕКОТЕРМ-ТИР. На первом этапе будет отгружено 108 тонн материалов, всего запланировано поставить на данный проект более 175 тонн огнезащитных составов.