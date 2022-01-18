Аудит производства успешно пройден. Материалы включены в реестр Росрезерва

Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) — российский федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий управление единой системой государственного резерва Российской Федерации.

На Росрезерв возложены функции по формированию, хранению и обслуживанию запасов государственного материального резерва, предназначенных для обеспечения мобилизационных нужд Российской Федерации, неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказания государственной поддержки различным отраслям экономики, организациям, субъектам Российской Федерации в целях стабилизации экономики при временных нарушениях снабжения важнейшими видами ресурсов и продовольствия, оказания гуманитарной помощи и оказания регулирующего воздействия на рынок.

Учитывая важность и ответственность возложенных на ведомство задач Росрезерв особо тщательно подходит к вопросу одобрения поставщиков продукции и услуг для материального государственного резерва.

В 2021 году НИИПХ Росрезерва провел аудит и оценку состояния производства в ходе которых была подтверждена производственная готовность технологических мощностей ООО «Деко» к выпуску качественной продукции, соответствующей требованиям государственного заказчика, нормативной документации, технологии производства и технических регламентов.

Таким образом, по результатам аудита атмосферостойкий двухкомпонентный антикоррозийный огнезащитный состав на эпоксидной основе «Декотерм-Эпокси» и огнезащитная конструктивная система «Декотерм-КОП-Р» включены в реестр продукции, одобренной к применению в Федеральном агентстве по государственным резервам для формирования государственного резерва, а так же обслуживания (реконструкции, ремонта) объектов федерального агентства.