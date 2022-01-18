Поставки на крупнейшее предприятие НК «РОСНЕФТЬ» — АО «АНХК»

АО «Ангарская нефтехимическая компания» — крупнейшее предприятие Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии, лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшей публичной нефтегазовой корпорации мира НК «Роснефть». Ежегодно на предприятии перерабатывается порядка 9 млн. тонн нефти. Таким образом, по объемам и глубине переработки АО «АНХК» входит в 10 крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны.

В рамках реализации программы модернизации НК «Роснефть» сегодня продолжается строительство ряда новых установок, в частности Комплекса сернокислотного алкилирования. Согласно материалам компании, объект оснащен отделением сернокислотного алкилирования, отделением регенерации серной кислоты, отделением изомеризации бутана, блоком оборотной воды, промежуточным парком. С запуском комплекса в эксплуатацию «Ангарская нефтехимическая компания» сможет ежегодно получать 130 тыс. тонн высокооктанового компонента бензина — алкилата (по технологии DuPont). АО «АНХК» считает своим долгом обеспечить безопасные условия для сотрудников, партнеров и населения региона, в котором ведет свою деятельность.

Обеспечение промышленной безопасности, охраны труда, здоровья и окружающей среды являются приоритетами в деятельности предприятия, поэтому для обеспечения огнезащиты металлоконструкций было принято решение об использовании наших составов ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ.