Состав ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ для Каспийского трубопроводного консорциума

АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» — проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. В систему КТК поступает нефть в основном с обширных месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. Сегодня Каспийский трубопроводный консорциум является важнейшим маршрутом транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» ведет техническое перевооружение объектов оптимизируя текущие мощности нефтепроводной системы в рамках реализации Проекта расширения. Эти мероприятия позволят обеспечить гибкость режимов работы пунктов закачки и возможность приема дополнительных объемов сырой нефти с территории КР при повышенных коэффициентах эксплуатации нефтепровода.

Во время реализации Проекта расширения серьезное внимание уделяется культуре безопасности и политике в области охраны труда. В части обеспечения огнебезопасности ведущие специалисты КТК, опираясь на действующие и проверенные временем нормативные документы консорциума, приняли решение о применении огнезащитных составов ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ — атмосферостойкого двухкомпонентного антикоррозийного огнезащитного состава на эпоксидной основе, отличающегося своей ударопрочностью, вибро- и сейсмостойкостью, надежными антикоррозийными свойствами. На данный момент отгружено более 27 тонн ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ, планируется продолжение поставок.