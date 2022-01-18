Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов» Конференции по огнезащите и пожарной безопасности в 2022 году

Атмосферостойкий огнезащитный состав для морского порта Владивостока

Владивостокский рыбный порт — один из основных портов Российской Федерации по перевалке рыбопродукции.  Протяженность десяти причалов порта составляет более 2 километров, норма обработки грузов более 2000 тонн в сутки с возможностью одновременной постановки 10 судов с рыбопродукцией.  Сегодня продолжается реализация грандиозного плана по созданию современной холодильно-складской инфраструктуры порта. Для увеличения грузооборота и снижения стоимости морепродукции строится холодильный комплекс мощностью более 40 тыс. тонн. В процессе реализации этого масштабного проекта будет создано 490 рабочих мест.

Для обеспечения пожарной безопасности инфраструктуры холодильного комплекса специалисты проектного отдела нашей компании разработали решение по огнезащите конструкций с применением двухкомпонентного антикоррозионного огнезащитного состава на эпоксидной основе — ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ. Учитывая специфику проекта и особенности региона, этот состав оптимально соответствует требованиям заказчика, так как он обладает повышенной атмосферостойкостью и устойчивостью к химическим воздействиям и агрессивным средам.

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