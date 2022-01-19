Сертификация краски-грунтовки «УXPA-1503» в рамках СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ Российского Речного Регистра

Компания ООО «НПП ТЕПЛОХИМ» сертифицировала антикоррозионную краску-грунтовку «УХРА-1503» в рамках СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ Российского Речного Регистра.

Согласно оценке специалистов Московского филиала Российского Речного Регистра, высокие защитные характеристики антикоррозионного покрытия УХРА- 1503 обеспечивают возможность применения данного лакокрасочного материала для антикоррозионной защиты металлоконструкций на судах и речных объектах.

Технические характеристики, защитные и эксплуатационные свойства краски-грунтовки УХРА-1503 соответствует требованиям Правил Российского Речного регистра, Правил классификации постройки судов (ПКПС) и Техническому регламенту о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.