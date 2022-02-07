Огнезащитные материалы ООО «НПП ТЕПЛОХИМ» сертифицированы на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Компания НПП ТЕПЛОХИМ сертифицировала краску огнезащитную ВУП-2 и состав огнезащитный атмосферостойкий НЕОФЛЭЙМ® 517 РА, предназначенные для огнезащиты металлоконструкций, на соответствие требованиям Технологического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и ГОСТ Р 53295 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изм. № 1).

ВУП-2 — это один из первых огнезащитных материалов производства НПП ТЕПЛОХИМ, производится с 2001 г. и в силу своих высоких технологических и эксплуатационных свойств находит широкое применение на всей территории России по сегодняшний день, в т.ч. на объектах атомных электростанций.

Краска огнезащитная ВУП-2 обеспечивает получение покрытия 4-й (60 мин) и 5-й (45 мин) групп огнезащитной эффективности, а также покрытия с временем достижения критической температуры образцом +500 °С 90 мин по ГОСТ Р 53295 (с Изм. № 1).

Состав огнезащитный атмосферостойкий НЕОФЛЭЙМ® 517 РА производится с 2017 г. Это огнезащитный состав нового поколения, сочетающий в себе кроме функциональных свойств высокие эксплуатационные и технологические характеристики. Покрытие на основе состава НЕОФЛЭЙМ® 517 РА эксплуатируется в условиях открытой атмосферы без защитного покрытия. Зарекомендован себя как высокотехнологичный материал при применении на объекте Большая спортивная арена олимпийского комплекса «Лужники» для огнезащиты металлических перекрытий при температуре окружающего воздуха -6 °С при подготовке к ЧМ-2018 по футболу и при нанесении в условиях завода –изготовителя металлоконструкций для огнезащиты несущих металлических конструкций четырех куполов главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке в парке «Патриот».

Состав огнезащитный атмосферостойкий НЕОФЛЭЙМ® 517 РА обеспечивает получение покрытия 4-й (60 мин) и 5-й (45 мин) групп огнезащитной эффективности, а также покрытия с временем достижения критической температуры образцом +500 °С 90 мин и 120 мин по ГОСТ Р 53295 (с Изм. № 1).