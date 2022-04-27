Новый PRIMATHERM SB атмосферостойкий

В линейке огнезащитных материалов PRIMATEK обновление: новый PRIMATHERM SB — огнезащитный терморасширяющийся атмосферостойкий состав на основе органорастворимых модифицированных полимерных смол.

Материал отличается быстрым высыханием, низким показателем расхода и его можно наносить при отрицательных температурах. Реализована возможность нанесения мокрого слоя до 1,8 мм за один проход.

Применяется в качестве огнезащитного терморасширяющегося покрытия для защиты металла в условиях целлюлозного пожара, для пассивной огнезащиты металлоконструкций различного функционального назначения объектов промышленного и гражданского строительства.

Применяется для повышения характеристик огнестойкости стальных конструкций в условиях открытой атмосферы умеренного и холодного климата, в сырых неотапливаемых помещениях, а также в закрытых отапливаемых помещениях. Может применяться для конструкций, эксплуатирующихся в условиях городской, промышленной атмосферы (в соответствии с ИСО 12944:5-2018).

Используется для повышения собственного предела огнестойкости металлоконструкций до 120 минут в соответствии с требованиями нормативной документации, степени огнестойкости и класса пожарной опасности здания.