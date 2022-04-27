Новый PRIMATHERM C+ атмосферостойкий

В линейке огнезащитных материалов PRIMATEK обновление: новый PRIMATHERM С+ — однокомпонентное огнезащитное теплоизолирующее атмосферостойкое покрытие для металлоконструкций на основе органорастворимых модифицированных полимерных смол. Материал отличается быстрым высыханием, низким показателем расхода и его можно наносить при отрицательных температурах. Реализована возможность нанесения мокрого слоя до 2,0 мм за один проход Применяется в качестве толстослойного огнезащитного конструктивного покрытия для защиты металла в условиях целлюлозного пожара, для пассивной огнезащиты металлоконструкций различного функционального назначения объектов промышленного и гражданского строительства.

Применяется для повышения характеристик огнестойкости стальных конструкций в условиях открытой атмосферы умеренного и холодного климата, в сырых неотапливаемых помещениях, а также в закрытых отапливаемых помещениях.

Может применяться для конструкций, эксплуатирующихся в условиях городской, промышленной атмосферы (в соответствии с ИСО 12944:5-2018). Используется для повышения собственного предела огнестойкости металлоконструкций до 120 минут в соответствии с требованиями нормативной документации, степени огнестойкости и класса пожарной опасности здания.

Огнезащитная эффективность состава PRIMATHERM C+, серый, обусловлена, наличием в составе полого минерального компонента, который образует плотный теплоизолирующий слой.