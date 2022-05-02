100 тонн составов для спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский»

На крупнейшей стройплощадке Магадана продолжаются работы по возведению спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский»- одного из важнейших объектов для региона.

Строительство универсального спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский» ведется в рамках Государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта». Площадь сооружения составит 12 тысяч квадратных метров, а вместе с прилегающей территорией – 19 тысяч квадратных метров. ФОК состоит из четырех блоков, в которых будут находиться ледовая арена, амфитеатр, универсальный зал для проведения различных видов спорта, тренажерные залы, площадка для тенниса. Один из блоков отведен под бассейны. Предусмотрены трибуны для зрителей и места для отдыха. Заниматься в спорткомплексе одновременно смогут до 300 спортсменов, трибуны рассчитаны на 840 зрителей.

На объектах социального значения особое внимание уделяется безопасности посетителей и спортсменов. Опираясь на отраслевые требования к безопасности таких учреждений нашим проектным офисом была разработана подробная программа по огнезащите металоконструкций комплекса. В основе проекта лежит огнезащитная зимняя конструктивная система покрытий на базе последовательной комбинации органорастворимых материалов ДЕКОТЕРМ-ТИР, ДЕКОТЕРМ-Р и ДЕКОТЕРМ-КОП-Р для несущих конструкций с приведенной толщиной металла ниже 5,8 в зданиях I и II степеней огнестойкости и сроком эксплуатации 25 лет. Предел огнестойкости металлоконструкций до 150 минут. Сухой остаток — 70±5%. Объем поставок на данный момент составляет 100 тонн.