ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ для МНПЗ Газпромнефть

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) Газпром нефти ведет строительство комплекса глубокой переработки нефти (КГПН). Благодаря реализации проекта Московский НПЗ увеличит глубину переработки нефти почти до 100%, получит возможность отказаться от производства мазута и перейдет на безотходное производство. Современные технологии обеспечат столичный регион дополнительными объемами бензина, дизельного топлива и авиационного керосина.

Комплекс является ключевым проектом третьего этапа модернизации Омского и Московского НПЗ с совокупным объемом инвестиций 700 млрд рублей. Завершить проект планируется к 2025 году. В создании комплекса широко применяется мировой опыт- проект реализуют при участии компаний из Италии, Испании, Южной Кореи, при этом в строительстве, в первую очередь, используют оборудование российских производителей.

Для обеспечения огнебезопасности металлоконструкций МНПЗ применяет ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ — атмосферостойкий двухкомпонентный эпоксидный огнезащитный состав.

ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ аттестован как самостоятельная технология восстановления огнезащитных покрытий при ремонтах металлоконструкций предприятий ПАО «ГАЗПРОМ» и внесен в Единый Реестр материально-технических ресурсов корпорации. Свойства покрытия ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ тщательно тестировались и широко применяются на различных предприятиях ПАО «ГАЗПРОМ».