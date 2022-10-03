Участие в международной выставке «Газ. Нефть. Технологии — 2022» в г. Уфе

Компания ГСКГРУПП представила торговую марку PIROCOR, — российского разработчика и производителя современных огнезащитных и противокоррозионных материалов, — на международной выставке «Газ. Нефть. Технологии — 2022» в г. Уфе.

Менеджеры ООО «Пирокор» познакомили многочисленных посетителей выставки с российским производителем огнезащитных и антикоррозийных покрытий PIROCOR, показали образцы систем промышленных покрытий, а также другие интересные экспонаты, которые подтверждают высокое качество продукции.

Наша команда отлично провела рабочие дни на выставке, познакомилась с интересными людьми.

Результат: взаимовыгодное сотрудничество с новыми бизнес-партнерами!