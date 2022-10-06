«Лаборатория огнезащиты» сертифицировала новый состав для огнезащиты металлоконструкций Стабитерм-003

Компания ООО НПФ «Лаборатория огнезащиты» выпустила и сертифицировала огнезащитный штукатурный состав Стабитерм-003. Состав предназначен для защиты от пожара в условиях стандартного и углеводородного температурного режима, и может применяться на объектах нефтегазоперерабывающей и нефтегазохимической промышленности.

Стабитерм-003 относится к конструктивной огнезащите согласно требованиям п.3.6 ГОСТ Р 53295 и п.3.2 СП 2.13130 и сохраняет свои огнезащитные свойства не менее 50 лет (в отапливаемом помещении). Огнезащитная эффективность состава на уровне R150 подтверждена сертификатом ТР ЕАЭС, а также рядом добровольных сертификатов, в том числе на углеводородный температурный режим.

Огнезащитное покрытие, образованное Стабитерм-003, предназначено для применения в зданиях и в условиях открытой атмосферы. Принцип работы состава заключается в испарении прогидратированной воды во время пожара, при котором образуется пар, изолирующий сталь.

П.Н.Ерышов, руководитель отдела продаж ООО НПФ «Лаборатория огнезащиты»: «С выходом на рынок Стабитерм-003 мы можем предложить полный спектр разнообразных огнезащитных составов для металлоконструкций. Стабитерм-003 является первым продуктом в новой линейке штукатурных составов, которые будет выпускать наша компания. Состав не уступает ведущим зарубежным аналогам и может применяться как импортозамещающий продукт».

О компании:

ООО НПФ «Лаборатория огнезащиты» (Стабитерм™) — один из ведущих российских производителей профессиональных огнезащитных покрытий для промышленного и гражданского строительства. В своей деятельности мы сочетаем инновационные разработки, производство, а также внедрение наукоемких продуктов.

Благодаря передовым производственным мощностям и обширному штату высококвалифицированных специалистов мы обеспечиваем изготовление 10 000 тонн огнезащитных покрытий мирового класса в год.