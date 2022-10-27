Специалисты компании «Пирокор» приняли участие в международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность стран Евразийского экономического союза»

27 сентября 2022 года в г. Алматы (Казахстан) прошла международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность стран Евразийского экономического союза».

В работе конференции участвовали более 130 организаций из России и Казахстана.

Специалисты ООО «Пирокор» познакомили участников конференции с продукцией компании, продемонстрировали образцы высокоэффективных систем огнезащитных покрытий PIROCOR. Были достигнуты соглашения о долгосрочном сотрудничестве с представителями бизнес-сообщества Республики Казахстан.