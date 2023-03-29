Знания – сила!

Клиентский сервис – визитная карточка Производственного объединения «Мик-Изол». В компании уделяется внимание не только качеству продукции, профессионализму менеджеров и организации оперативных поставок, но и постоянной технической поддержке клиентов. Для этого в ПО «Мик-Изол» сформирована отдельная техническая служба, профессионалы которой готовы в любой момент проконсультировать по технологическим особенностям материалов, специфике их применения, подобрать альтернативные варианты и помочь в согласовании проекта.

В декабре 2021 года было принято решение о создании школы для клиентов компании. Целью внедрения этого направления стало обучение партнеров по основным вопросам огнезащиты и теплоизоляции, правилам монтажа и использования материалов на основе базальтового супертонкого волокна.

Механизм работы школы достаточно прост: клиент формирует запрос по тематике, а отдел обучения ПО «Мик-Изол» организует выездную лекцию или вебинар для удаленных городов.

В процессе такого живого общения есть возможность обсудить актуальные для партнеров вопросы, уточнить важные именно для них детали и получить максимум пользы от урока.

15 февраля образовательный проект отметился новой знаковой цифрой – состоялся 300-й вебинар.

«Мы понимаем, что 300 – это не так много. Но учитывая силы, вложенные нашими сотрудниками, благодарность, которую мы получаем от наших клиентов, и практическую результативность этого проекта, мы так же понимаем, что продолжим развивать данное направление, чтобы вывести его на более высокий и масштабный уровень.» — прокомментировала руководитель отдела маркетинга ПО «Мик-Изол» Пыркова Маргарита Валентиновна.