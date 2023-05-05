Производственное объединение «Мик-Изол» на Конференции SPBPU FPM-2023

18 — 20 апреля 2023 г. в Санкт-Петербурге прошла I Международная научно-практическая конференция: Огнезащита материалов и конструкций SPBPU FPM-2023.

Производственное объединение «Мик-Изол» выступило в качестве одного из спонсоров мероприятия. На выставке, организованной в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России, можно было ознакомиться с образцами огнезащитной продукции производства «Воткинского завода теплоизоляционных материалов», задать вопросы и оценить реальное качество базальтового супертонкого волокна.

В течении трех дней на конференции обсуждались темы разработки огнезащитных средств, исследования их эффективности и механизмов огнезащитного действия, новые технологии и методы огневых испытаний, порядок сертификации, подтверждения соответствия качества огнезащитных средств и многие другие значимые вопросы и задачи данной сферы.

В рамках второй научно-практической секции Руководитель инженерно-технического отдела ПО «Мик-Изол» Никита Олегович Сорокин выступил с докладом о принципах современной огнезащиты в коммерческой сфере, в котором обозначил специфику текущей ситуации и предложил внедрение единой системы приема-сдачи огнезащитных работ на объектах различного масштаба как способа формирования качественного конкурентного поля для всех производителей.

«Хотелось бы еще отметить такой важный момент как обучение. Обучение и проектировщиков, и монтажников, начиная от руководителя организации, заканчивая теми специалистами, которые непосредственно осуществляют монтаж.

Как таковых центров, где можно научиться, я встречал немного и хотел бы сделать акцент на необходимости внедрения обязательного обучения данного вида.» — таким предложением завершил свой доклад Никита Олегович.