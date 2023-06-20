«Мик-Изол» на выставке «AstanaBuild 2023»

24-26 мая Астана встречала гостей на Международной строительной и интерьерной выставке «AstanaBuild 2023».

По уже сложившейся традиции команда Производственного объединения выступала экспонентом на коллективном стенде «Made in Udmurtia».

«AstanaBuild — одно из крупнейших строительных мероприятий Казахстана. Для нас это прекрасная возможность снова встретиться с действующими клиентами, рассказать о новых продуктах, а также познакомить с ассортиментом ПО «Мик-Изол» наших потенциальных партнеров.» — прокомментировала поездку Коммерческий директор ПО «Мик-Изол» Золина Елена Евгеньевна.