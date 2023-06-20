Партнерство на пути к общей цели

Новые разработки в области пожарной безопасности, развитие научного направления, реализация проектов по импортозамещению, создание новых продуктовых линий, формирование эффективных объединений — стали основными темами мероприятий, состоявшихся в Республике Удмуртия 8 и 9 июня.

В рамках сотрудничества Производственного объединения «Мик-Изол» и Удмуртского Государственного Университета 8 июня для представителей УдГУ была организована обзорная экскурсия на одну из производственных площадок «Мик-Изол», «Воткинский завод теплоизоляционных материалов».

На встрече были представлены основные направления деятельности завода и рассмотрены перспективы инновационных разработок, планируемых к внедрению в ближайшем будущем.

9 июня на базе УдГУ состоялся круглый стол «Развитие химических технологий». В состав делегации, которую принимал Университет, вошли учёные ведущих петербургских вузов, кандидат технических наук, доцент Высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства СПБПУ Марина Викторовна Гравит и доктор технических наук, доцент Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС РФ Зыбина Ольга Александровна, а также ПО «Мик-Изол», выступавшее на мероприятии как представитель индустрии.

В рамках круглого стола были подняты ключевые вопросы развития отрасли огнезащиты и пожарной безопасности и определены направления дальнейшего взаимодействия ПО «МИК-Изол» с ведущими вузами Российской Федерации.