В Курганской области проведут испытание инновационного пламезамедляющего состава, разработанного «Группой ОЗ». Эти договоренности в ходе встречи с губернатором Вадимом Шумковым на полях ПМЭФ 15 июня подтвердил генеральный директор ООО «ГРУППА О3» Григорий Шифрин. Он отметил, что «Группа О3» по-прежнему продолжает рассматривать Курганскую область как привлекательный для инвестиций регион.

На встрече Вадим Шумков и Григорий Шифрин в том числе обсудили проблемы, связанные с предотвращением и тушением пожаров. В 2022 году Группа О3 представила свой инновационный продукт – пламезамедляющий состав ТРИОФЛЕЙМ 9000. В октябре 2022 году ТРИОФЛЕЙМ 9000 успешно прошел модельные испытания с ФБУ «Авиалесоохрана». В настоящее время, в пик сезона лесных пожаров, проблема пожаротушения стоит остро для большинства регионов страны.

Губернатор Вадим Шумков дал поручение Департаменту гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области обеспечить проведения испытаний нового пламезамедляющего состава «Группы О3».

Пресс-служба губернатора Курганской области, с использованием информации ООО «ГРУППА О3»