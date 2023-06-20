Международная выставка «ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ» — 2023: подводим итоги

Ведущие специалисты компаний «Пирокор» и «ГСКГРУПП» приняли участие в 31-ой международной выставке «Газ. Нефть. Технологии», а также в Российском нефтегазохимическом форуме, которые проходили с 23 по 26 мая 2023 года в Уфе.

Цифры выставки и форума:

— 315 компаний-участников из 36 регионов России, а также из зарубежных стран: Иран, Китай, Узбекистан, Беларусь.

— 14 300 кв.м. экспозиции

— 21 292 посетителей из 62 регионов, 108 городов Росси и 17 городов Республики Башкортостан

— 48 отраслевых мероприятий: панельные дискуссии, круглые столы, технические сессии, научно- практические конференции

— 515 спикеров из 43 городов и регионов России и 6 зарубежных стран (Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Монголия, Таджикистан, Китай), 8292 делегатов (слушателей) деловой программы.

На стенде «Пирокор» посетители и участники выставки могли ознакомиться с актуальной для предприятий нефтегазового сектора продукцией торговой марки «Pirocor» — образцами лакокрасочных покрытий с антикоррозийными, огнезащитными и теплоизоляционными свойствами.