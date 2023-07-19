Материалы О3-Коутингс в Проекте СИБУРа Гексен-1

По результатам конкурентной процедуры ООО «ОЗ-Коутингс» выбрана поставщиком пассивной огнезащиты систем ОЗП по проекту «Строительство промышленной установки по производству Гексен-1 мощностью 50 тыс. тонн в год».

Строительство промышленной установки по производству гексена мощностью 50 000 тонн в год является важным шагом в развитии химической промышленности и может оказать значительное влияние на экономику региона. Сейчас в России гексен не производится и поставляется из-за рубежа. Он является полупродуктом для производства базовых полимеров, в том числе полиэтилена высокой и низкой плотности. Использование гексена позволяет получить полиэтилен премиального качества.

Промышленную установку по производству Гексен-1 планируют создать на территории завода олигомеров и гликолей «Нижнекамскнефтехима» – на месте выведенной из эксплуатации и демонтированной установки окиси этилена. По плану производство будет введено в эксплуатацию в 2024 году, сырьем для нового продукта станет этилен со строящегося комплекса ЭП-600.

EP-подрядчиком проекта выступает НИПИГАЗ, который разрабатывает проектную и рабочую документацию и будет управлять всеми поставками по проекту. Проектом предусмотрена закрытая факельная система, которая минимизирует выбросы с факела в атмосферу. Кроме того, предполагается водооборотный цикл закрытого типа, что тоже исключит влияние на экологию. Запуск производства позволит компании СИБУР обеспечить новым продуктом собственные потребности с учетом как текущих, так и будущих проектов, а также потребности партнеров в России и странах СНГ.

О3-Коутингс поставит на объект огнезащитный материал Триофлейм ЕР 8800, с пределом огнестойкости R90. Срок поставки 3-й квартал 2023 года. Ориентировочная площадь нанесения материала 17 000 квадратных метров.

В 2020-2021 годах О3-Коутингс уже поставляла для ПАО «Нижнекамскнефтехим» антикоррозионную и огнезащиту на основе линеек материалов О3 ТРИОФЛЕЙМ™, ТРИОТЕРМ™ и ТРИОКОР™ для проекта ПГУ-ТЭС (Паровая Газовая Установка – Тепловая Электростанция) мощностью 495 Мвт. Площадь покрытия составила 80 500 м²