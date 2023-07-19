Материалы О3-Коутингс успешно прошли испытания для проекта Арктик СПГ2

Разработка Новатэка — Арктик СПГ2 — важнейший проект в газовой отрасли России. Он предполагает создание в Арктике нового газоперерабатывающего комплекса мощностью до 20 миллионов тонн сжиженного природного газа в год, который станет самым крупным в мире. Подобное сооружение требует не только серьезных финансовых вложений, но и фундаментальной технической подготовки.

О3-Коутингс давно на рынке, участник многих значимых инфраструктурных проектов на территории России и стран СНГ. Весь ассортимент О3 стабильно востребован рынком уже более 13 лет. Генеральный директор Компании О3 Григорий Шифрин всегда говорит, что О3 работает для клиентов, поэтому все разработки компании — прямой запрос рынка.

В феврале 2023 года 6 антикоррозионных систем О3-Коутингс вошли в Реестр поставщиков Проекта «АРКТИК СПГ 2». Три системы для углеродистой стали и три системы для нержавеющей стали на основе продуктовых линеек ТРИОКОРТМ и ТРИОТЕМПТМ.

А уже в мае О3-Коутингс в сотрудничестве с МЧС России провела испытания образцов на стойкость к криогенным и огневыми воздействиям по международным стандартам ISO 20088 и ISO 22899. Такие испытания еще не проводились в России, так как прежде подрядчики, как правило, выбирали зарубежных производителей с соответствующими сертификатами.

Методика проведения испытаний

Организация подготовки и проведения самих тестов — это сложный и многопрофильный процесс. Для осуществления процесса испытаний ЛКМ О3 на стойкость к криогенным и огневым воздействиям на базе Оренбургского филиала ВНИИПО МЧС России были сооружены специальные установки. Специалисты МЧС и О3 разработали сценарии воздействий. Критические температуры для стали —менее — 40 0С и более + 500 0С. По достижении этих значений сталь теряет свои конструкционные свойства. Основная задача антикоррозионных покрытий — обеспечить защиту металлоконструкций от агрессивных воздействий, включая температурные, чтобы избежать разрушений.

Приоритетные задачи испытаний:

проверка работоспособности лакокрасочных покрытий в условиях, максимально приближенных к реальным;

получение информации о поведении системы в рабочих режимах;

определение параметров эксплуатации.

Для того, чтобы создать полную достоверность эксперимента, сотрудники Компании О3, вместе с сотрудниками ВНИИПО, а также при технической поддержке специалистов Nova Energies, разработали собственную методику испытаний. Во время испытаний имитируется потенциально возможные сценарии экстренных ситуаций, а именно проливов и выбросов криогенных сред, а также выброс и последующее реактивное горение углеводородов.

За ходом проведения испытаний тщательно наблюдали иностранные специалисты, обладающие большим опытом и экспертизой в проведение такого рода тестов. По результатам испытаний было зафиксировано полное соответствие технической подготовки испытательных стендов, а также успешное прохождение всех тестов системами покрытий О3-Коутингс.

По завершению испытаний Компанией О3 были получены соответствующие протоколы, свидетельствующие об обеспечении защитных свойств нашими материалами в условиях проливов и выбросов криогенных сред, а также выбросов и последующего реактивного горения углеводородов на протяжении 60 минут.

Успешное прохождение таких жестких испытаний свидетельствует о высочайшем качестве продукции О3-Коутингс. Участие отечественных лакокрасочных материалов в реализации такого важного и крупного проекта – важный шаг вперед для отечественной химической промышленности.

Преимущества проекта О3-Коутингс

Богатый опыт успешной реализации крупнейших инфраструктурных проектов позволили О3-Коутингс выйти на мировой уровень и участвовать в испытаниях, которые еще не проводились в России. Несколько лет назад Компания О3 принимала участие в знаковом арт-проекте на базе Ямал СПГ, тогда на поверхности резервуаров №2, №4 был нанесен мурал покрытиями производства Компании О3.

Кроме всего прочего, для руководства О3 в лице Григория Шифрина, всегда важен ESG-аспект: достоинство проекта Арктик СПГ 2 — его экологичность. Использование СПГ вместо традиционных видов топлива позволит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Кроме того, при производстве СПГ будет использоваться меньше энергии, что снизит затраты на производство и уменьшит углеродный след.