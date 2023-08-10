Промышленный туризм как способ профессионального развития молодежи

В начале августа, в рамках проекта «Больше, чем работа», команда Производственного объединения «Мик-Изол» принимала в своем центральном офисе гостей — студентов из Республики Башкортостан.

«Больше, чем работа» — это программа профессионального развития молодежи.

Студентам и выпускникам ВУЗов предоставляется возможность осуществить туристическую поездку, чтобы познакомиться с действующими системообразующими предприятиями, пройти в них производственную практику или программу стажировки с перспективой дальнейшего трудоустройства, освоить полезные навыки и знания.

С 1 по 3 августа группа из 15-ти молодых, активных и интересующихся участников знакомилась с компанией «Мик-Изол», изучала внутренние и внешние процессы, выезжала на производство.

«Это очень интересный, очень динамичный и, я полагаю, эффективный в своей перспективе проект. Он, по сути, открывает двери для молодых специалистов в мир настоящей работы, дает возможность увидеть бизнес изнутри, как он есть. Попробовать ту или иную специальность «на вкус», научиться азам у профессионалов, решить, в какой сфере дальше развиваться.

Нам, как представителям производственной сферы, «Больше, чем работа» помогает наладить прямой контакт с потенциальными новыми сотрудниками, рассказать о нашем предприятии, преимуществах работы в «Мик-Изол», о том, как добиваться высоких результатов, работая в стабильной и растущей компании.» — отметила коммерческий директор ПО «Мик-Изол» Елена Евгеньевна Золина.