Итоги участия ПО «Мик-Изол» в Международном военно-техническом форуме «Армия-2023»

С 14 по 20 августа в КВЦ «Патриот» проходил Международный военно-технический форум «Армия-2023».

В мероприятии приняли участие 83 иностранных государства и практически два миллиона посетителей. В экспозиции были представлены самые современные и уже проверенные решения российских и зарубежных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Производственное объединение «Мик-Изол» выступило в качестве экспонента выставки на коллективном стенде Корпорации Развития Удмуртской республики.

Продукция «Воткинского завода теплоизоляционных материалов», входящего в «Мик-Изол», изготовлена на основе базальтового супертонкого волокна. Она актуальна не только в гражданской, но и в военной сфере. Огнестойкость и теплоизоляционные свойства базальтовых материалов помогают обеспечить необходимую защиту и качественное функционирование техники, сооружений, приборов, повысить безопасность условий работы и проживания людей в условиях боевых действий.

Именно эти цели и задачи специалисты ПО «Мик-Изол» обсуждали на мероприятии с представителями ОПК. В ходе переговоров были достигнуты договоренности о сотрудничестве с рядом ведущих предприятий страны.

Также, в период с 14 по 18 августа на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в рамках четвёртого Конгресса «Диверсификация ОПК», организуемого коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, проходила 24-я Школа кадрового резерва ОПК «Техноспецназ: школа генерального конструктора».

Ключевой целью данного мероприятия было заявлено повышение эффективности руководителей среднего звена организаций оборонно-промышленного комплекса в управлении бизнес-процессами, проектами, коллективами в условиях актуальных международных военных вызовов; содействие корпорациям и организациям ОПК в формировании управленческого кадрового резерва.

В процессе данного обучения Программу повышения квалификации «Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам в организациях оборонно-промышленного комплекса» прошел руководитель горячего цеха ООО «ВЗТМ», ключевого предприятия Производственного объединения «Мик-Изол».

Пятидневная обучающая программа сочетала в себе теоретическую, практическую и физическую подготовку участников.

Ведущие эксперты в области военного дела, построения бизнеса, кадровой политики, промышленного и военного строительства делились своим опытом, проводили семинары и мастер-классы с участниками Программы.

«В современной реальности предприятия ОПК должны быть подготовленными, уметь быстро адаптироваться под условия, предлагать актуальные продукты. Это возможно только при наличии грамотного состава управленцев. Именно поэтому мы заинтересованы в разностороннем качественном развитии своих специалистов и используем все доступные ресурсы для получения ими новых знаний и опыта профессионалов.» — прокомментировал Директор ООО «ВЗТМ» Артем Сергеевич Чухраев.