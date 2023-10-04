Воткинский завод теплоизоляционных материалов» вошел в состав Технического комитета по стандартизации «Строительные материалы и изделия»

5 сентября 2023г. был опубликован Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии о внесении изменений в состав Технического комитета, в котором, наряду с другими передовыми представителями строительной индустрии, ООО «ВЗТМ» (ведущее предприятие ПО «Мик-Изол») было включено в список участников.

С 2012 года ПО «Мик-Изол» производит базальтовое супертонкое волокно и материалы на его основе. Накопленный опыт позволяет нам говорить об экспертности наших специалистов в сфере огнезащиты и теплоизоляции. Мы постоянно совершенствуемся и стремимся развивать строительную сферу, создавая решения, призванные обеспечить комфорт и безопасность.

Вступление в Комитет — это возможность вносить предложения и принимать участие в формировании актуальных стандартов. Для ПО «Мик-Изол» это новый этап развития и новые интересные задачи, которые мы, как и прежде, намерены реализовывать со всей ответственностью.