Компания О3 — Лауреат Всероссийского конкурса «5 звезд. Лидеры химической отрасли» в номинации «Лучший реализованный проект года»!

Компания О3 стала победителем Всероссийского конкурса «5 звезд. Лидеры химической отрасли» в номинации «Лучший реализованный проект года».

Всероссийский ежегодный отраслевой конкурс «5 звезд. Лидеры химической отрасли» ежегодно организуется и проводится Российским союзом химиков с целью формирования высокотехнологичной и конкурентоспособной российской химической и смежных с ней отраслей промышленности, мотивации компаний к повышению профессионализма и производительности труда и внедрения инноваций и освоение лучших мировых практик.

В 2023 году в конкурсе приняло участие 26 компаний. Победителей определяли в четырех номинациях: «Предприятие устойчивого развития», «Ответственный работодатель», «Лучший реализованный проект года», «Люди отрасли».

В состав конкурсной комиссии вошли:

Иванов В.П., Президент РСХ

Тарасова Н.П., член-корреспондент РАН, директор Института химии и проблем устойчивого развития РХТУ, паст-президент Международного союза теоретической и прикладной химии (IUPAC)

Савинов В.С., Исполнительный директор РСХ

Петрова Т.С., Вице-президент РСХ

Тропина И.А., Председатель правления МОО Стратегия объединения

Мешалкин В.П., академик РАН, заведующий кафедрой Логистики и экономической информатики РХТУ

Шашуков В.Н., зам. генерального директора НГЭС Инжиниринг (оператора проекта) и другие

Участники конкурсной комиссии в процессе обсуждения отметили, что все представленные проекты реализованы на практике, являются актуальными, обладают технологической новизной, практической ценностью, социально-экономической и экологической эффективностью.

По итогам обсуждения компания ООО «ОЗ-Коутингс» была признана лауреатом конкурса в номинации «Лучший реализованный проект 2023 года» с проектом «Создание криостойкого продукта — теплоизолирующего материала ТРИОТЕРМ ТМ 3500 КРИО, соответствующего требованиям ISO 20088-1 «Определение стойкости изоляционных материалов к утечкам криогенных жидкостей. Часть 1. Жидкая фаза», ISO 20088-3 «Определение стойкости изоляционных материалов к утечкам криогенных жидкостей. Часть 3. Выброс струи» для участия в проекте Арктик СПГ 2». Проект был реализован по требованию рынка, в связи с уходом зарубежных компаний.

Кроме О3-Коутингс в данной номинации признаны лауреатами еще две компании: АО «Сибур-Химпром» с проектом «Изменение схемы подачи катализатора напрямую в реакторы этерификации» и ООО «АДИТИМ» с проектом «Разработка экструзионного инструмента, реинжиниринг технологий и расширение производства изделий из полиамида и комплектующих для строительной и транспортной отраслей».

Награждение предприятий и представление проектов победителей состоится на собрании участников РСХ, в рамках ММХФ 2023 и выставки «Химия 2023» в Москве.