Российская академия наук

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствии стихийных бедствий

Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова РАН

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России

Всероссийский НИИ противопожарной обороны МЧС России

Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России

Национальный исследовательский Московский Государственный строительный университет

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Беларусь

Академия гражданской защиты им. М. Габдуллина МЧС Республики Казахстан

НИИ проблем горения Республики Казахстан

Международная ассоциация специалистов пожарной, промышленной и экологической безопасности

I Международная научно-практическая конференция

«Огнезащита материалов и конструкций»

SPBPU FPM-2023

Даты проведения: 18–20 апреля 2023 г.

Место проведения конференции:

Санкт-Петербургский политехнический

университет Петра Великого

Адрес: 195251, г. Санкт-Петербург,

ул. Политехническая, д.29

Санкт-Петербургский университет

государственной противопожарной

службы МЧС России

Адрес: 196105, г. Санкт-Петербург,

Московский проспект, д.149

Информационная поддержка

Официальный сайт конференции: https://fpm.spbstu.ru

Основные направления научной конференции

• Разработка огнезащитных средств для материалов и конструкций, исследование их эффективности и механизма огнезащитного действия;

• Эффективные технологии применения средств огнезащиты для защиты материалов и конструкций для объектов различных сфер жизнедеятельности;

• Методы огневых испытаний и экспериментальная оценка параметров эффективности огнезащиты;

• Расчетно-программные комплексы и инженерные подходы к оценке технических параметров для средств огнезащиты;

• Вопросы оценки и обеспечения долговечности средств огнезащиты, методы и подходы;

• Нормативно-техническое обеспечение применения средств огнезащиты для материалов и конструкций;

• Сертификация и подтверждение соответствия качества огнезащитных средств, их идентификация.

Программа конференции включает серию лекций, докладов, круглый стол, выставку ведущих производителей огнезащиты, подведение итогов, заявленных оргкомитетом конкурса на лучшую работу молодых ученых.

Размер оргвзноса за участие в работе конференции:

Очное участие, публикация тезисов одного доклада от 3 до 5 стр. — 7000 руб.

Заочное участие, публикация тезисов одного доклада от 3 до 5 стр. — 4000 руб.

Студенты и аспиранты, публикация тезисов одного доклада от 3 до 5 стр. — 2000 руб.

За каждую дополнительную страницу — 500 руб.

Очное участие с докладом (без публикации), либо в качестве слушателя — 2000 руб.

Информация о культурной программе и ее стоимости будет предоставлена на сайте конференции: https://fpm.spbstu.ru

Справки по телефонам и электронной почте:

В Москве: Кобелев Артем Александрович, 8-926-595-13-21; artemkobelev@gmail.com; fpm@spbstu.ru

В Санкт-Петербурге: Устинов Андрей Александрович, 8-981-799-78-98;

ustinov@gefest-spb.ru, fpm@spbstu.ru.

Программа конференции

17 апреля – заезд участников, размещение участников в гостиницах г. Санкт-Петербурга.

18 апреля – регистрация участников, открытие конференции, пленарное заседание (место проведения: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого).

19 апреля – работа секций (место проведения: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России), круглый стол «Огнезащита материалов и конструкций. Проблемы и перспективы».

20 апреля – работа секций (место проведения: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России), подведение итогов, заявленных оргкомитетом конкурса за лучший доклад молодыми учеными и специалистами, Официальное закрытие конференции.

Отъезд участников конференции.

Дополнительная информация о конференции — в официальном циркуляре конференции (PDF)