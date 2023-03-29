Огнезащитные покрытия Компании О3 помогли Сахалинской ГРЭС-2 избежать трагедии

Последствия масштабного возгорания на ГРЭС-2 на Сахалине удалось минимизировать при помощи оперативной работы служб пожаротушения и заблаговременной обработке огнезащитными покрытиями Компании О3.

В конце апреля 2022 года на Сахалинской ГРЭС-2 случился сильный пожар, в результате которого огонь захватил кровлю, а большая часть мощности станции была потеряна. ЧП вызвал сильный порыв маслопровода из-за высокого давления и возгорания в турбинном отделе. Несмотря на масштаб происшествия, жители области не ощутили проблем с электричеством, поскольку усилиями местной ТЭЦ получилось восполнить недостающую мощность. Благодаря слаженной работе противопожарных служб огонь удалось оперативно потушить. Сотрудники МЧС вовремя эвакуировали персонал, поэтому пострадавших не оказалось.

Учитывая, что тушение пожара заняло три часа, здание ГРЭС выдержало под напором пожара — разрушений удалось избежать, в чем есть заслуга и Компании О3. Ведь во время строительства с 2016 по 2019 год все несущие и инженерные конструкции станции были обработаны специальными антикоррозионными материалами и огнезащитными составами производства Компании О3. Помимо этого О3-Коутингс приняла участие и в процессе восстановления ГРЭС, так как подрядные компании вновь использовали проверенные покрытия производства О3 из линеек ТРИОКОР и ТРИОФЛЕЙМ.

Продукты О3-Коутингс уже не в первый раз доказывают высокую эффективность. С помощью покрытий Компании О3 ведущие российские строительные компании осуществляют долгосрочную и качественную защиту объектов добывающей, энергетической и нефтегазовой отраслей от коррозии и различных видов пожаров. Лакокрасочные материалы, созданные командой инженеров-разработчиков «О3-Коутингс» используются при строительстве и безопасной эксплуатации инфраструктурных и индустриальных объектов России.

Пример Сахалинской ГРЭС подтвердил на деле уверенность Компании О3 как производителя, в высоком качестве своей продукции и в том, что огнезащитная обработка несущих конструкций крайне важна на промышленных и других крупных отраслевых объектах. Ведь именно применение продукции «О3-Коутингс» помогло уменьшить площадь возгорания и сократить урон от происшествия на Сахалинской ГРЭС.

Для огнезащиты объектов строительства специалисты О3 предлагают к использованию системы покрытий на основе эпоксидных теплоизолирующих материалов ТРИОТЕРМ 3500, материалов ТРИОФЛЕЙМ ЕР 8800 на основе эпоксидной смолы, предназначенных для пассивной огнезащиты металлоконструкций различного функционального назначения и огнезащитной краски ТРИОФЛЕЙМ АК 7700 с финишным покрытием ТРИОКОР ФИНИШ 5500. Качество продуктов О3 позволяет повысить предел огнестойкости металлических конструкций до 150 минут при различных видах пожаров.

Компания О3 успешно развивается под руководством Григория Шифрина уже 13 лет. О3-Коутингс — резидент Инновационного Центра Сколково. Собственная лаборатория НИОКР ведет постоянную работу по улучшению ключевых характеристик актуальных материалов и разрабатывает новые линейки продуктов и специальных покрытий. Все продукты неоднократно тестируются в лаборатории О3 и ведущих научных лабораториях России, для того чтобы предоставлять клиентам материалы с гарантированным сохранением заявленных характеристик.