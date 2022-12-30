О3 Коутингс в Центрлак

26 декабря 2022 года О3-Коутингс вступил в Ассоциацию «Центрлак». Ассоциация «Центрлак» – это добровольная, общественная, некоммерческая организация созданная с целью организации устойчивой работы и динамичного развития лакокрасочной отрасли, для эффективного взаимодействия отраслевого сообщества и государства. Одна из целей объединения поддержка и продвижение отечественных производителей, поставщиков и потребителей ЛКМ и производителей для их производства. Это очень важно в наше изменчивое и противоречивое время. Участие в ассоциации позволит нам всегда быть в курсе происходящего на рынке, усилит наши позиции как надежного разработчика и производителя ЛКМ на территории Российской Федерации.

«Мир вокруг нас стремительно меняется в последние годы. Изменения требуют больше не плыть по течению, а влиять на ситуацию. Чтобы влиять – надо объединяться. Поэтому вступление Компании О3 в Ассоциацию, закономерный шаг. Пришло время действовать совместно!» — прокомментировал вступление в Ассоциацию Григорий Шифрин, генеральный директор Компании О3.