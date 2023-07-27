Пожнефтехим рассказал на семинаре ГК «СЕВЕР» в Минске о проектировании и эксплуатации систем пожаротушения

21 июля 2023 года Группа компаний «СЕВЕР», партнер ГК «Пожнефтехим» в Республике Беларусь, разработчик и поставщик систем автоматического пожаротушения, организовала в Минске (гостиница «Пекин») семинар «Актуальные вопросы и решения при проектировании и эксплуатации установок автоматического пожаротушения. Вопросы нормирования».

Пожнефтехим принял участие в семинаре. Руководители компании сделали доклады по проектированию и эксплуатации систем пенного пожаротушения и водяного орошения, рассказали о нормативной базе РФ, РБ и других стран, а также опыте разработки и согласования СТУ в области пожарной безопасности.

Заместитель руководителя Пожнефтехим, к.т.н. Панов Сергей Александрович сделал доклады на темы:

«Новые подходы и решения при проектировании комплексных систем пенного пожаротушения и водяного охлаждения. Стадийность (концепция), общие технические решения, реализация комплексного подхода, технические решения по обеспечению эффективной эксплуатации»;

«Анализ нормативной базы в области пенного пожаротушения. Производство пожарного оборудования, производство пенообразователей, проектирование».

Руководитель нормативно-технического отдела Пожнефтехим Сергей Владимирович Титенков поделился опытом по «Техническому регулированию в области пожарной безопасности РФ и порядку разработки и согласования СТУ при отсутствии нормативных требований в области пожарной безопасности».

Главный инженер проекта Пожнефтехим Ирина Александровна Натыкач рассказала о «Нормативных основаниях и правилах оформления проектной документации на системы пожаротушения и водяного охлаждения».

В семинаре приняли участие ведущие компании Республики Беларусь, которые занимаются проектированием и эксплуатацией промышленных систем пожаротушения. Среди них НПФ «Экология», ГП «Белнефтехимпроект», завод «Полимир», «Гродно Азот», РУП «Белнипиэнергопром», «ПассатПроект», а также представители надзорных органов.

«Мы рады участию российских экспертов в нашем мероприятии. Сообщения наших партнеров хорошо дополняют темы, которые мы выбрали для освещения. Одна из них – результаты применения различных технологий пожаротушения и преимущества комплексного подхода при внедрении и эксплуатации систем», – считает Владимир Богданов, руководитель ГК «СЕВЕР».

«Мы благодарны руководству ГК «СЕВЕР» за приглашение и великолепную организацию мероприятия. Мы обсудили с экспертами Беларуси опыт внедрения различных проектных решений и проблемные вопросы нормирования наших стран. Я считаю, что подобное живое общение важно для активного взаимодействия российских и белорусских экспертов», – сказал Сергей Панов.

Участники семинара отметили содержательные доклады и высокий уровень компетенций спикеров Пожнефтехим.

ГК «Пожнефтехим» и ГК «СЕВЕР» успешно сотрудничают с 2015 года. За этот длительный период взаимодействия были успешно выработаны подходы к разработке и внедрению систем пожаротушения российского производства на опасных промышленных объектах в Республике Беларусь. Мы благодарим ГК «СЕВЕР» за еще один успешный шаг к укреплению нашего партнерства.

Информация о «Пожнефтехим»

Российская компания «Пожнефтехим» специализируется на противопожарной защите промышленных объектов. Компания располагает производственными подразделениями в Тульской и Московской областях площадью около 6000 кв. м и собственным испытательным полигоном площадью 1000 кв. м.

ООО «Пожнефтехим» основано в 2004 году. Компания разрабатывает проектную и нормативную документацию в области пожарной безопасности, а также осуществляет комплексные поставки систем пожаротушения, оборудования и пенообразователей с последующим шефмонтажом, пусконаладкой и гарантийным обслуживанием.

Ассортимент продукции ГК «Пожнефтехим» насчитывает тысячи модификаций пожарного оборудования и огнетушащих веществ. Многие изделия – это наши собственные разработки. Оборудование и пенообразователи изготавливаются на заказ под характеристики системы пожаротушения заказчика. На регулярной основе компания реализует НИОКР в области технологий противопожарной защиты.