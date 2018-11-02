МЧС России вносит изменения в положение о госпожнадзоре

МЧС России предложило увеличить частоту проверок объектов и расширить полномочия инспекторов Госпожнадзора. Документ ведомства о внесении изменений в постановление правительства РФ «О федеральном государственном пожарном надзоре» 24 октября был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство, как следует из документа, предлагает, в частности, дополнить «объекты защиты» объектами военной инфраструктуры, безопасности и социального назначения, повысить частоту проверок объектов в зависимости от категории риска и расширить полномочия Госпожнадзора. Так, объекты категории чрезвычайно высокого риска нужно проверять раз в год, высокого риска – один раз в два года, значительного риска – один раз в три года, среднего риска – каждые пять лет, умеренного риска – каждые шесть лет. Сейчас инспекторы проверяют объекты высокого риска каждые три года, значительного – раз в четыре года, среднего – каждые семь лет, умеренного – каждые 10 лет.

Спасательное ведомство определило, к каким категориям риска относятся определенные объекты. В категорию чрезвычайно высокого риска вошли учебные заведения и детские лагеря, высокого риска – объекты военной инфраструктуры, медучреждения, здания, где одновременно могут находиться более 200 человек, санатории, значительного риска – производственные объекты I, II, и III классов опасности и другие.

Как отмечает МЧС, изменения позволят повысить эффективность «контрольно-надзорной деятельности органов ГПН и дальнейшее совершенствование модели риск — ориентированного подхода».

Публичные обсуждения проекта постановления закончатся через 11 дней – 13 ноября. С полным проекта документа можете ознакомиться на «Огнепортале».

Фото: 49.mchs.gov.ru