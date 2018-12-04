AkzoNobel представил в Тюмени новые огнезащитные покрытия

Руководитель направления огнезащитных материалов AkzoNobel Сергей Шабалин на Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» в Тюмени представил два новых огнезащитных покрытия – Interchar 3120 и Chartek 2218. Материалы отличаются экономичностью, эффективностью и 100 % сухим остатком.

Шабалин отметил, что огнезащитное направление AkzoNobel представлено более 30 материалами – под разные задачи и цели. При этом наука не стоит на месте, и специалисты разработали новые продукты. За неделю до конференции, 21 ноября, состоялась международная премьера эпоксидного покрытия Interchar 3120. Участники конференции в Тюмени первыми в России узнали об этом материале.

Interchar 3120 – это 2-компонентное эпоксидное покрытие, которое используется для защиты от целлюлозного пожара. По словам Сергея Шабалина, на разработку этого материала ушло три года, и за это время специалисты AkzoNobel решили ряд задач. В частности, упрощения нанесения и эстетики. Interchar 3120 обладает улучшенными декоративными свойствами и имеет полуглянцевую поверхность. Продукт долговечен и заменяет сразу три материала – огнезащиту, грунт и финиш. Шабалин сообщил участникам конференции, что новинку можно наносить на металл без грунта, а поскольку он обладает антикоррозийными свойствами, ему не нужно финишное покрытие.

Второй продукт, эпоксидный материал Chartek 2218, предназначен для защиты в условиях углеводородного пожара.

«Быстрый, гибкий и эффективный. Интеллектуальное армирование. Материал содержит специальные армирующие волокна, и мы начинаем уходить от понятия армирования сетки. Предлагается два сценария: использование Charlok. При пожаре до 4 часов углеводородного режима или при струйном пожаре на 30 минут. Также это полное покрытие сеткой, если струйный пожар длится более 2 часов», – рассказал Сергей Шабалин

Charlok представляет собой сетку, которая надевается на фланцы как клипса. Работники до нанесения покрытия ее гнут и надевают. Шабалин отметил, что материал можно наносить при -10 градусов по Цельсию и при этом он отверждается.

Напомним, Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» прошла в Тюмени 29 ноября.