Госдума и МЧС ужесточают надзор за соблюдением мер пожаробезопасности в ТЦ

В Градостроительном кодексе появится понятие «объект с массовым пребыванием людей», в ФЗ «О пожарной безопасности» – «муниципальный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности». Эти понятия необходимо ввести в законопроект, направленный на повышение пожаробезопасности объектов с массовым пребыванием людей.

Как сообщает пресс-служба комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, 14 февраля в здании российского парламента прошел «круглый стол», посвященный обсуждению законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора». В нем приняли участие депутаты Госдумы, сотрудники МЧС России, общественники и эксперты в сфере пожарной безопасности.

Глава комитета о безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев напомнил, что в 2007 году госпожнадзор лишился права контроля за соблюдением требований пожаробезопасности при проектировании, строительстве, капремонте и вводе в эксплуатацию. Это привело к печальным последствиям: после трагедии в Кемерово спасатели выявили более опасных 28 тыс. объектов, а число нарушений пожарной безопасности достигло 282 тыс. В частности, на 3 тыс. объектах не было огнезащиты строительных конструкций, свыше 2,5 тыс. сооружений не имели систем автоматического пожаротушения, противопожарное водоснабжение отсутствовало на более чем 4 тыс. зданий. Кроме того, на более 10 тыс. объектах заблокированы эвакуационные выходы.

«Приведенные цифры могут свидетельствовать о том, что передача полномочий по осуществлению госпожнадзора при строительстве объектов государственному строительному надзору не привела к снижению уровня пожарной опасности объектов нового строительства»,– сказал Пискарев.

Поэтому, по его словам, необходимо вернуть госпожнадзору его прежние полномочия.

Парламентария поддержали заместители главы МЧС России Алексей Серко и Ринат Еникеев. Серко заявил, что ведомство подготовило поправки, которые включают введение определения «объект с массовым пребыванием людей» – объект капстроительства, в котором по проекту одновременно находятся 50 и более человек. Также контроль со стороны МЧС в рамках государственного строительного надзора будет проходить только при строительстве и реконструкции объектов с массовым пребыванием людей. Спасатели намерены проверять здание в целом, в том числе и людей, работающих на этом объекте.

«Доработанный проект поправок до 20 февраля будет направлен в Правительство РФ»,– сказал Серко.

Ринат Еникеев добавил, что министр ЧС Евгений Зиничев решил передать 2300 сотрудников в надзорные органы.

Как отмечает пресс-служба комитета, участники «круглого стола» решили, что необходимо дополнить Градостроительный кодекс понятием «объект с массовым пребыванием людей». При строительстве и реконструкции таких объектов гостройнадзор будет работать вместе с сотрудниками госпожнадзора. Муниципальный контроль за соблюдением мер пожаробезопасности предполагает следующее: наделение местных властей полномочиями в сфере надзора.

Фото: komitet2-16.km.duma.gov.ru