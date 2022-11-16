Программа конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов промышленной инфраструктуры»

«Огнезащита и пожарная безопасность объектов промышленной инфраструктуры»
Нижний Новгород, Гранд Отель «ОКА», пр. Гагарина, 27, конференц-зал «Люкс», 2 этаж
1 декабря
Программа конференции
09:00 Регистрация участников конференции. Утренний кофе
10:00 Открытие конференции
- «Огнезащитные материалы и системы КНАУФ» – Елена Старовойтова, Продукт-менеджер направления Огнезащита, «КНАУФ» (Москва)
- «Материалы «КЕДР». 20 лет на рынке профессиональной огнезащиты» – Анатолий Дойников, технический директор, «Химцентр» (Новосибирск)
- «Базальтоволокнистые, теплозвукоизоляционные и огнезащитные материалы «ТИЗОЛ» как наиболее соответствующие требованиям стандартов ЕАЭС» – Алексей Морозов, начальник отдела огнезащитных материалов, «Тизол» (Нижняя Тура)
- «Актуальные особенности оборота средств огнезащиты в современных условиях» – Евгений Кузнецов, руководитель подкомитета «Огнезащита», ФППСО (Москва)
- «Подтверждение огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций» – Артем Акулов, Руководитель Экспертной организации «Уральский институт ГПС МЧС России», ведущий научный сотрудник Уральского института ГПС МЧС России, к.т.н., доцент, действительный член ВАН КБ, член-корреспондент НАНПБ (Екатеринбург)
- «Разработка и внедрение в практику проектирования и строительства новых нормативных документов в области огнестойкости конструкций» – Марина Гравит, к.т.н., доцент ВШПГиДС ИСИ ФГАOУ ВО «СПбПУ Петра Великого» (Санкт-Петербург)
13:00 – 14:30 Обеденный перерыв
- «Оценка состояния контактов и контактных соединений в электрических щитах зданиях и сооружений» – Алексей Лесив, генеральный директор, «Термоэлектрика» (Москва)
- «Современные разработки средств для тушения полярных жидкостей и лесных пожаров» – Негро Стефан Шарль Мишель, директор «Огонь и Вода – НН» (Нижний Новгород)
- «Особенности проектирования установок газопорошкового пожаротушения для защиты объектов промышленной инфраструктуры» – Игорь Прохоров, технический директор, «Каланча» (Москва)
- «Промышленные системы оповещения и извещения для объектов нефтегазовой отрасли и ТЭЦ» – Рустам Хусаинов, заместитель директора по развитию, «Компания СМД» (Тольятти)
- «Обзор последних изменений в автоматике и технологических установках производства ООО «Плазма-Т»» – Владимир Грязин, начальник сектора Автоматика и НКУ проектно-технического отдела «Плазма-Т» (Москва)
- «Тушение горящих нефтяных и газовых скважин высоконапорными струями пламяподавляющего аэрозоля» – Сергей Копылов, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра пожарной техники и пожарной автоматики, ФГБУ ВНИИПО МЧС России (Москва)
17:30 – 18:00 Интерактивная сессия вопросов и ответов
Сергей Копылов, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра пожарной техники и пожарной автоматики, ФГБУ ВНИИПО МЧС России (Москва)
Евгений Кузнецов, руководитель подкомитета «Огнезащита», ФППСО (Москва)
18:00 Подведение итогов. Фуршет для участников конференции