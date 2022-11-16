Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов» Конференции по огнезащите и пожарной безопасности в 2022 году

Программа конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов промышленной инфраструктуры»

Ogneportal 1 неделя назад В России, Новости

«Огнезащита и пожарная безопасность объектов промышленной инфраструктуры»

Нижний Новгород, Гранд Отель «ОКА», пр. Гагарина, 27, конференц-зал «Люкс», 2 этаж

 1 декабря

Программа конференции

09:00 Регистрация участников конференции. Утренний кофе

10:00 Открытие конференции

  1. «Огнезащитные материалы и системы КНАУФ» – Елена Старовойтова, Продукт-менеджер направления Огнезащита, «КНАУФ» (Москва)
  2. «Материалы «КЕДР». 20 лет на рынке профессиональной огнезащиты» – Анатолий Дойников, технический директор, «Химцентр» (Новосибирск)
  3. «Базальтоволокнистые, теплозвукоизоляционные и огнезащитные материалы «ТИЗОЛ» как наиболее соответствующие требованиям стандартов ЕАЭС» – Алексей Морозов, начальник отдела огнезащитных материалов, «Тизол» (Нижняя Тура)
  4. «Актуальные особенности оборота средств огнезащиты в современных условиях» – Евгений Кузнецов, руководитель подкомитета «Огнезащита», ФППСО (Москва)
  5. «Подтверждение огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций» – Артем Акулов, Руководитель Экспертной организации «Уральский институт ГПС МЧС России», ведущий научный сотрудник Уральского института ГПС МЧС России, к.т.н., доцент, действительный член ВАН КБ, член-корреспондент НАНПБ (Екатеринбург)
  6. «Разработка и внедрение в практику проектирования и строительства новых нормативных документов в области огнестойкости конструкций» – Марина Гравит, к.т.н., доцент ВШПГиДС ИСИ ФГАOУ ВО «СПбПУ Петра Великого» (Санкт-Петербург)

13:00 – 14:30 Обеденный перерыв

  1. «Оценка состояния контактов и контактных соединений в электрических щитах зданиях и сооружений» – Алексей Лесив, генеральный директор, «Термоэлектрика» (Москва)
  2. «Современные разработки средств для тушения полярных жидкостей и лесных пожаров» – Негро Стефан Шарль Мишель, директор «Огонь и Вода – НН» (Нижний Новгород)
  3. «Особенности проектирования установок газопорошкового пожаротушения для защиты объектов промышленной инфраструктуры» – Игорь Прохоров, технический директор, «Каланча» (Москва)
  4. «Промышленные системы оповещения и извещения для объектов нефтегазовой отрасли и ТЭЦ» – Рустам Хусаинов, заместитель директора по развитию, «Компания СМД» (Тольятти)
  5. «Обзор последних изменений в автоматике и технологических установках производства ООО «Плазма-Т»» – Владимир Грязин, начальник сектора Автоматика и НКУ проектно-технического отдела «Плазма-Т» (Москва)
  6. «Тушение горящих нефтяных и газовых скважин высоконапорными струями пламяподавляющего аэрозоля» – Сергей Копылов, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра пожарной техники и пожарной автоматики, ФГБУ ВНИИПО МЧС России (Москва)

 17:30 – 18:00 Интерактивная сессия вопросов и ответов

Сергей Копылов, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра пожарной техники и пожарной автоматики, ФГБУ ВНИИПО МЧС России (Москва)

Евгений Кузнецов, руководитель подкомитета «Огнезащита», ФППСО (Москва)

18:00 Подведение итогов. Фуршет для участников конференции

 

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