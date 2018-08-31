На оборонном заводе под Нижним Новгородом прогремел взрыв

На заводе имени Я.М. Свердлова (Дзержинск, Нижегородская область) произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, ЧП в одном из цехов из-за нарушения технологического процесса взорвалось вещество. После хлопка начался пожар, который охватил предприятие на площади 100 кв. метров. Возгоранию присвоен повышенный третий номер сложности. В результате ЧП погибли три человека и еще четверо получили травмы.

Как уточняет РИА Новости, инцидент случился в цехе по производству аммонала. Сейчас спасатели ищут еще трех человек, которые могут быть под завалами.

Пресс-служба предприятия подтвердила факт происшествия.

«31 августа на территории завода имени Я.М.Свердлова произошел хлопок в здании утилизации мин. Здание оцеплено. Проводится проливка территории и здания пожарной охраной. О развитии событий будем информировать дополнительно», – говорится в сообщении завода.

Следователи по факту ЧП начали проверку. На место происшествия выехали отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты СУ СКР по Нижегородской области, сообщает ведомство.

Добавим, завод имени Я.М. Свердлова – одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Оно выпускает взрывчатые вещества, детонаторы, кумулятивные заряды, боеприпасы, эпоксидные смолы, уксусный ангидрид и другую химическую продукцию.