В Новосибирске проходит конференция «Огнезащита и пожарная безопасность»

Сегодня, 25 октября, в Новосибирске стартовала Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность». На площадке одного из крупнейших городов страны встречаются представители компаний-производителей огнезащитных материалов, а также систем пожарной безопасности, сервисных, строительных, нефтегазовых и проектных организаций, эксперты.

В просторном зале собрались руководители, инженеры, проектировщики, менеджеры, специалисты по огнезащите от Санкт-Петербурга и Москвы до Горно-Алтайска и Кемерово. Среди них – сотрудники «Кузбасспожсервиса», «Рубежа», «Сибирского лакокрасочного завода», «Унихимтека», Ачинского НПЗ, «Сибирского испытательного центра пожарной безопасности», НПК «ОгнеХимЗащита», ВДПО Алтайского края, компании «Огнеза».

Представители компаний «ОБО Беттерманн», «О3-Коутингс», «Тизол», «ПО ХимЦентр», Rockwool, «НОРТ», «Абсолют Сибирь», ПО «Спецавтоматика» и Knauf рассказывают о своих разработках в сфере пожаробезопасности, проблемах борьбы с фальсификатом на рынке, применении материалов в строительстве, особенностях проектирования и монтажа противопожарных систем.

Экспертами выступают начальник сектора кабельных изделий и силового электрооборудования ФГБУ ВНИИПО МЧС России Андрей Варламкин и зампредседателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ Олег Ламкин. Круглый стол посвящен вопросам пожарной безопасности и документации в сфере огнезащиты объектов. В преззидиум конференции также приглашен Вячеслав Кравецкий, и. о. начальника ИПЛ по Новосибирской области.

Добавим, спонсором Международной конференции в Новосибирске выступила компания «ОБО Беттерманн» – производитель электромонтажных систем и огнезащитных решений.