Эксперт Евгений Мешалкин отмечает юбилей

Вице‑президент по науке НПО «Пульс», доктор технических наук, профессор, академик НАН ПБ, почетный профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС, председатель правления Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли России Евгений Александрович Мешалкин сегодня отмечает 70-летний юбилей.

Делу пожарной безопасности он отдал более полувека. Генерал-лейтенант внутренней службы в отставке Евгений Мешалкин впервые надел форму в 1966 году, когда ему было 17 лет, и с тех пор старается придерживаться Кодекса чести офицера. Эксперт окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу (ныне Академия противопожарной службы МЧС России) и в 1978 году адъюнктуру этого вуза на кафедре «Пожарная безопасность в строительстве».

С октября 1978 года по ноябрь 2000 Евгений Александрович трудился во ВНИИПО МЧС России, пройдя путь младшего научного сотрудника до заместителя начальника института. Затем, в течение пяти лет, по февраль 2005 года он возглавлял Академию Государственной противопожарной службы. С 2005 года Мешалкин занимает должность вице-президент по науке в НПО «Пульс».

Евгений Александрович – автор более 300 научных работ, а при его участии и непосредственном руководстве было выполнено свыше 70 НИОКР по актуальным проблемам пожарной безопасности.

Евгений Мешалкин – постоянный эксперт «Огнепортала» и конференций «Огнезащита и пожарная безопасность».

Коллектив «Огнепортала» искренне поздравляет Евгения Александровича с юбилеем. Желаем ему благополучия в жизни, крепкого здоровья, новых свершений и воплощения планов.