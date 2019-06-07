Правительство России увеличивает финансирование МЧС

Правительство РФ планирует в 2019 году выделить на нужды МЧС России и обеспечение безопасности дополнительно 4,3 млрд рублей. Об этом следует из пояснительной записки к законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон » О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»».

Документ был внесен на рассмотрение Государственной думы 29 мая, опубликован в «Системе обеспечения законодательной деятельности» и включен в календарь рассмотрения вопросов на 18 июня. Законопроект предусматривает увеличение доходов на 205,6 млрд рублей и расходов на 256,5 млрд. Таким образом, в 2019 году расходная часть бюджета составит 18 293,7 млрд. рублей, а доходная – 20 174,9 млрд. Изменения коснутся только 2019 года.

Кабмин планирует, в частности, увеличить расходы по программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» с 180,5 млрд до 184,8 в части подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь» (с 141,7 млрд до 146,4).

Средства пойдут на повышение зарплаты сотрудникам реагирующих сил МЧС (4,3 млрд рублей), субсидии учреждениям спасательного ведомства на покупку материальных запасов (263,3 млн), содержание и капитальный ремонт авиационных подразделений, закупку товаров и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, поставку «пожарно-технического вооружения и имущества (пенообразователи, пожарные стволы, шлемы пожарного и каски спасателя) в целях повышения уровня обеспеченности в среднем до 50 % норм положенности» (120,3 млн) и иные цели.

Кроме того, правительство РФ намерено представить субсидии на устранение нарушений пожарной безопасности по предписаниям МЧС Минкульту России (сумма 350 млн рублей) и государственным циркам (198,1 млн). Власти также направят 156,4 млн рублей на обеспечение противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности федеральных государственных архивов.

Напомним, в июле 2018 года начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко открыто заявил о дефиците кадров в ведомстве и проблемах с техническим оснащением. По его словам, МЧС на 34 % обеспечена пожарная охрана горюче-смазочными материалами, до 46 % снизилось ее вещевое обеспечение, а 67 % основной пожтехники и 73 % специальной аппаратуры превышены сроки эксплуатации.

Фото: vk.com/gov/Правительство России