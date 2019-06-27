Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2018»

Наглядный пример недобросовестной конкуренции

Наталья Кузнецова 27.06.2019 В России, На правах рекламы, Новости

По инициативе недобросовестных производителей наносимых огнезащитных составов и при попустительстве заинтересованных структур исполнительной власти, предпринята беспрецедентная атака на наиболее эффективные средства огнезащиты конструктивного характера. Некоторые положения Свода Правил СП 433.1325800.2019 «Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ» ограничивают применение конструктивных огнезащитных систем вследствие надуманных, ничем и никем не подтвержденных технологических характеристик. Некомпетентными разработчиками данного СП обращается внимание на недостаточные адгезионные характеристики и эксплуатационную стойкость конструктива. Планируемый срок ввода в действие СП – 25 июля 2019 г.

Явную несостоятельность разработанного документа подчеркивают абсолютные противоречия с положениями существующего СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». Учитывая тот факт, что грубо попираются требования обеспечения пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации вводимых объектов, АО «Тизол», наряду с другими производителями систем конструктивной огнезащиты, прилагает усилия на приостановку или отзыв СП и акцентирует внимание правительственных структур на ангажированный характер разработки упомянутого документа.

Письмо Ассоциации «Союз 01» заместителю председателя правительства Константину Чуйченко
Ответ ВНИИПО МЧС России исполнительному директору Ассоциации «Союз 01» Сергею Чеботареву

Источник:  АО «Тизол»

Фото: gazpromss.ru

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