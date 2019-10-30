Тюмень примет конференцию «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК»

Нефтегазовая столица России 28 ноября превратится в площадку для обсуждения проблем, технологий и новинок в сфере пожарной безопасности. В отеле «Евразия» состоится Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса».

Мероприятие объединит разработчиков и производителей огнезащитной продукции, экспертов в сфере пожарной безопасности из разных организаций и общественников. В одном месте специалисты представят отечественные ключевые решения по защите от пожаров и защите объектов, повышению их безопасности и профилактике возгораний.

Здесь же участники смогут обсудить острые проблемы с экспертами из НСОПБ, ВНИИПО МЧС России, «Союза 01» и Уральского института ГПС МЧС России, а также обменяться опытом.

Директор по развитию столичной «Термоэлектрики» Алексей Лесив представит бюджетную разработку, позволяющую выявить неполадки электрооборудования и предотвратить пожар. Представитель компании Roxtec Дмитрий Нехорошков (Москва) расскажет об инновационных огнестойких кабельных вводах, предназначенных для повышения объектов.

Специалисты «Территории цвета» (Москва), Дмитрий Гребцов и Иван Кучушев, расскажут участникам о повышении стойкости конструкций к воздействию огня при помощи огнезащитных лакокрасочных материалов российского производства. Начальник отдела огнезащитных материалов завода «Тизол» (Нижняя Тура) Андрей Конышев и тюменец, специалист компании Rockwool, Александр Зыков представят иной способ повышения огнестойкости – при помощи минеральной ваты. Также о своих разработках расскажут представители предприятия «Пожтехника» (Москва) и «Компания СМД» (Тольятти).

Представитель науки, доцент, начальник адъюнктуры Уральского института ГПС МЧС России Артем Акулов из Екатеринбурга расскажет публике об особенностях и проблемах разработки проектов по повышению огнестойкости и контроле качества огнезащитных работ. Его коллега, гость из столицы, разработчик и ученый, начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров ВНИИПО МЧС России Сергей Копылов представит доклад о проблемных аспектах газового пожаротушения. Общественник, руководитель секции Средства огнезащиты Ассоциации «Союз 01» Евгений Кузнецов посвятит выступление нормативно-правовой стороне обеспечения пожарной безопасности.

Международная конференция завершится свободным диалогом между членами президиума и участниками мероприятия.

Экспертами конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» выступят Сергей Копылов и заместитель председателя рабочей группы НСОПБ по вопросам огнезащиты строительных конструкций, инженерных систем и материалов, технический директор компании «Лаборатория “Евростиль”» Олег Ламкин.

Спонсоры мероприятия – компании «Тизол» и «Территория цвета».

Оргкомитет конференции

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Фото: ИД «МедиаПро»