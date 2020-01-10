Один человек пострадал при пожаре на НПЗ «Лукойла»

Спасатели 7 часов тушили крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл-Ухтанефтепереработка». Как сообщает пресс-служба правительства Республики Коми, для борьбы с огнем была применена пенная атака.

По данным регионального управления МЧС, сигнал о пожаре на предприятии поступил 9 января в 16:55. На место ЧП были отправлены подразделения Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона. Площадь возгорания к моменту прибытия спасателей составляла 1000 квадратных метров. Однако ее удалось снизить до 700 «квадратов».

В 23:20 была объявлена локализация пожара на площади 800 квадратных метров. Полностью справиться с огнем спасатели смогли к полуночи 10 января. В тушении пожара были задействованы 104 человека и 19 единиц техники, в том числе и пожарный поезд, уточняет правительство региона.



«В ходе тушения пожара из-за активного горения и высоких температур произошла разгерметизация 4-х емкостей. Благодаря слаженным действиям и оперативной работе была проведена пенная атака, которая позволила снизить температуру и давление в резервуарах, а также ликвидировать возгорание», – сообщает пресс-служба кабмина Республики Коми.

Сейчас, по официальным данным, жителям Ухты ничего не угрожает. В результате ЧП травмы получил сотрудник предприятия. Мужчина госпитализирован в местную больницу.

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Свою проверку начали сотрудники Следственного управления по Республике Коми. Как сообщает ведомство, возгорание нефтепродуктов возникло «при производстве работ».

По данным телеканала «Россия 1», пожар начался с установки по переработке дизельного топлива. Произошел взрыв, и ударная волна достигла центра города. В некоторых домах выбило стекла. Предварительно, причиной ЧП стало нарушение технологического процесса.

Напомним, в октябре 2017 года горело нефтеперерабатывающее предприятие «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Возгорание со взрывом на одном из резервуаров произошло в ходе подготовительных ремонтных работ.

В отношении «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» было возбуждено пять административных дел по ст. 5.27.1. ч.3 (нарушение требований охраны труда, связанное с допуском сотрудника к работе без прохождения обучения, проверки знаний, медосмотра или при наличии медицинских противопоказаний).

Фото: vk.com/chto_proiskhodit_ukhta