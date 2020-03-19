В Омске проходит конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК»

В Омске сегодня, 19 марта, проходит конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». В конгресс-центре отеля «Турист» собрались эксперты в сфере пожаробезопасности, производители огнезащитной продукции и систем пожаротушения, специалисты нефтегазовых и проектных организаций.

Основными темами мероприятия станут отечественные разработки в сфере пожарной безопасности для нефтегазовой отрасли, проблемы рынка огнезащитных материалов и повышение пожаробезопасности объектов НГК.

На конференции выступают менеджер по продукту «BSS Системы» столичной «ОБО Беттерманн» Евгений Кандрашкин, коммерческий директор «Территории цвета» (НПП «Деко» Иван Кучушев, директор по развитию «Термоэлектрики» Алексей Лесив, менеджер по маркетингу уральского предприятия «Тизол» Сергей Федоров, заместитель директора по развитию «Компании СМД» Рустам Хусаинов, заместитель директора по развитию СОУЭ «Тромбон» Алексей Кирьяков, к.т.н., доцент, начальник адъюнктуры Уральского института ГПС МЧС России Артем Акулов и эксперт Ассоциации «Союза 01» Евгений Кузнецов.

Среди участников конференции – сотрудники журнала «Нефть и газ Сибири», компаний «Транснефть-Западная Сибирь», «Центр систем безопасности», «Омский агрегатный завод», «Сибнефтетранспроект», «Унихимтек», «Гермоизол», «Эпотос», «Газпромнефть-ОНПЗ», «Омскнефтехимпроект», НПК «ОгнеХимЗащита», ФПС ИПЛ по Омской области и регионального МЧС России.

Конференция завершится круглым столом на тему «Основные проблемы огнезащиты объектов нефтегазового и химического комплексов».

Официальным спонсором мероприятия выступила компания «ОБО Беттерманн». Спонсор регистрации – «Территория цвета» (НПП «Деко»).

Фото: ИД «МедиаПро»