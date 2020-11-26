Правительство РФ утвердило порядок формирования единого реестра сертификатов

Правительство России утвердило порядок формирования и ведения единого реестра сертификатов соответствия. Документ 20 ноября был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление кабмина «О порядке формирования и ведения единого реестра сертификатов соответствия, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и оплаты за предоставление таких сведений» № 1856 было принято 18 ноября.

Документ распространяется на единый реестр, включающий следующие элементы: национальная часть Единого реестра сертификатов и деклараций соответствия ЕАЭС, реестр сертификатов соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации, и на соответствие требованиям технических регламентов России.

Как следует из положения, формирование и ведение реестра включает сбор документов и сведений о сертификатах соответствия, переданных органами по сертификации, в единый реестр, их актуализацию и изменение. При внесении данных используется контроль соответствия сведений о сертификатах.

В качестве оснований для включения в реестр прописаны решения о выдаче, приостановлении, продлении, возобновлении прекращении действия сертификата, результатах периодической оценки сертифицированной продукции.

Большая часть положений документа вступает в силу с 1 января 2021 года.