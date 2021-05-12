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Фото: www.49gov.ru

Правительство РФ вносит изменения в техрегламент о требованиях пожарной безопасности

Наталья Кузнецова 2 дня назад В России, Новости

Правительство России 3 мая направило в Госдуму законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»». Документ исключает устаревшие требования и вносит новые. Проект закона размещен в базе «Системы обеспечения законодательной деятельности».

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, документ предусматривает, в частности, расширение условий соответствия объектов защиты требованиям пожаробезопасности, уточнение способа передачи сигнала о возгорании «пожаре из социально значимых объектов в подразделения пожарной охраны», исключение неактуальных требований пожарной безопасности, изменение порядка разработки и представления декларации пожарной безопасности.

Статью 1 планируется дополнить частью 6 со следующим содержанием: «В отношении средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требования пожарной безопасности устанавливаются техническим регламентом Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (TP ЕАЭС 043/2017)».

Законопроект 5 мая был направлен на рассмотрение в комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.

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