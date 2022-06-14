Минстрой и ВНИИПО МЧС вынесли на обсуждение проекты сводов правил

На сайте Росстандарта 10 июня были опубликованы уведомления о начале общественного обсуждения четырех сводов правил в сфере пожарной безопасности. Предполагается внести изменения в проектирование общественных зданий, защитных сооружений гражданской обороны, эвакуационных путей и многоквартирных домов.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России вынесло на общественное обсуждение проекты СП «Общественные здания и сооружения. Правила проектирования», СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны» и СП «Здания жилые многоквартирные. Правила проектирования». Обсуждение этих документов продлится в течение двух месяцев.

Проект СП «Здания жилые многоквартирные. Правила проектирования» (актуализация СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные») распространяется на новые и реконструируемые многоквартирники высотой до 75 метров, в том числе, общежития квартирного типа.

СП «Общественные здания и сооружения. Правила проектирования» вводит требования к объемно-планировочным решениям, надежности и безопасности объектов, инженерному оборудованию и энергоэффективности. В части пожарной безопасности вводятся требования по размещению насосной пожаротушения, противопожарным дверям, лестницам, путям эвакуации, электрооборудованию, помещениям.

СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны» устанавливает требования к санитарно-техническим системам, противопожарной защите, заглубленным и подземным помещениям, электротехническим устройствам, связи защитных сооружений.

Еще один свод правил разработали специалисты ВНИИПО МЧС России. Изменение № 1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» включает требования по возможности отказа от размещения эвакуационных выходов с каждого этажа для двухуровневых квартир при высоте расположения верхнего этажа более 18 метров, балкона или лоджии в каждой квартире, расположенной на высоте более 15 метров, по созданию условий для размещения вертикальных коммуникаций многоквартирников в центральном ядре без примыкания к фасаду.

Общественное обсуждение проекта изменения продлится две недели. Замечания к документу принимаются по адресу:

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