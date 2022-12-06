Материалы конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов промышленной инфраструктуры»

1 декабря в Нижнем Новгороде прошла всероссийская конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов промышленной инфраструктуры». В работе конференции приняли участие более 130 делегатов, представлявших более 60 предприятий, организаций и ведомственных учреждений России.

Презентации

Фотогалерея