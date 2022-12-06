Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов» Конференции по огнезащите и пожарной безопасности в 2022 году

Материалы конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов промышленной инфраструктуры»

Ogneportal 3 дня назад В России

1 декабря в Нижнем Новгороде прошла всероссийская конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов промышленной инфраструктуры». В работе конференции приняли участие более 130 делегатов, представлявших более 60 предприятий, организаций и ведомственных учреждений России.

Презентации

  1. «Огнезащитные материалы и системы КНАУФ» – Елена Старовойтова, Продукт-менеджер направления Огнезащита, «КНАУФ» (Москва)
  2. «Материалы «КЕДР». 20 лет на рынке профессиональной огнезащиты» – Анатолий Дойников, технический директор, «Химцентр» (Новосибирск)
  3. «Базальтоволокнистые, теплозвукоизоляционные и огнезащитные материалы «ТИЗОЛ» как наиболее соответствующие требованиям стандартов ЕАЭС» – Алексей Морозов, начальник отдела огнезащитных материалов, «Тизол» (Нижняя Тура)
  4. «Актуальные особенности оборота средств огнезащиты в современных условиях» – Евгений Кузнецов, руководитель подкомитета «Огнезащита», ФППСО (Москва)
  5. «Подтверждение огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций» – Артем Акулов, Руководитель Экспертной организации «Уральский институт ГПС МЧС России», ведущий научный сотрудник Уральского института ГПС МЧС России, к.т.н., доцент, действительный член ВАН КБ, член-корреспондент НАНПБ (Екатеринбург)
  6. «Разработка и внедрение в практику проектирования и строительства новых нормативных документов в области огнестойкости конструкций» – Марина Гравит, к.т.н., доцент ВШПГиДС ИСИ ФГАOУ ВО «СПбПУ Петра Великого» (Санкт-Петербург)
  7. «Оценка состояния контактов и контактных соединений в электрических щитах зданиях и сооружений» – Алексей Лесив, генеральный директор, «Термоэлектрика» (Москва)
  8. «Современные разработки средств для тушения полярных жидкостей и лесных пожаров» – Негро Стефан Шарль Мишель, директор «Огонь и Вода – НН» (Нижний Новгород)
  9. «Особенности проектирования установок газопорошкового пожаротушения для защиты объектов промышленной инфраструктуры» – Игорь Прохоров, технический директор, «Каланча» (Москва)
  10. «Промышленные системы оповещения и извещения для объектов нефтегазовой отрасли и ТЭЦ» – Рустам Хусаинов, заместитель директора по развитию, «Компания СМД» (Тольятти)
  11. «Обзор последних изменений в автоматике и технологических установках производства ООО «Плазма-Т»» – Владимир Грязин, начальник сектора Автоматика и НКУ проектно-технического отдела «Плазма-Т» (Москва)
  12. «Тушение горящих нефтяных и газовых скважин высоконапорными струями пламяподавляющего аэрозоля» – Сергей Копылов, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра пожарной техники и пожарной автоматики, ФГБУ ВНИИПО МЧС России (Москва)

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