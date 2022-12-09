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В Подмосковье горит ТЦ «Мега Химки», один человек погиб

Ogneportal 11 часов назад В России, Новости

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области заявили, что получили сообщение о пожаре в 05:59. К тушению привлечены 30 человек и девять единиц техники. Ему присвоен четвертый из пяти номер сложности.

По данным СМИ, пожар начался в магазине OBI. В строительном магазине взорвались аэрозоли и банки с красками. Местные жители сообщают о звуках взрывов. Началось обрушение кровли. Площадь пожара оценивается в 18 тыс. кв. м.

Стремительное распространение пожара свидетельствует о том, что противопожарные преграды в торговом центре не сработали по назначению, а обрушение кровли — о некачественной огнезащитной обработке, либо ошибках в проектировании систем огнезащиты.

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